Ярославль, 29 сентября 2020, 12:37 — REGNUM Депутаты фракции «Единая Россия» в Ярославской областной думе внесли проект закона, расширяющего льготы для многодетных семей по транспортному налогу. Об этом сообщил заместитель председателя облдумы Антон Капралов.
Как рассказал депутат, мерой поддержки смогут воспользоваться несколько тысяч многодетных семей Ярославской области. Между тем в социальных сетях семьи предлагают депутатам пойти дальше.
Звучат предложение освободить от налога и второе транспортное средство в многодетной семье. Ярославцы мотивируют это тем, что машина в многодетной семье перестала быть роскошью. Транспорт нужен как отцу, так и матери, особенно если работа одного из родителей связана с постоянными разъездами.
Другие комментаторы предлагают отменить транспортный налог вовсе, так как он дублирует акцизы на бензин. Это вправе также сделать региональные депутаты.
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