Ярославль, , 12:37 — REGNUM Депутаты фракции «Единая Россия» в Ярославской областной думе внесли проект закона, расширяющего льготы для многодетных семей по транспортному налогу. Об этом сообщил заместитель председателя облдумы Антон Капралов.

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«Сегодня льгота по транспортному налогу предоставляется только на 100 лошадиных сил. В адрес депутатов Думы от активных граждан и объединений многодетных семей приходили многочисленные просьбы в установлении дополнительных льгот. Сейчас мы планируем внести изменения, которые позволят расширить льготу на 150 лошадиных сил. Таким образом, если в многодетной семье есть автомобиль мощностью до 150 лошадиных сил, то на этот автомобиль не будет производиться начисление налога, семья будет освобождена от его уплаты», — сообщил Антон Капралов.

Как рассказал депутат, мерой поддержки смогут воспользоваться несколько тысяч многодетных семей Ярославской области. Между тем в социальных сетях семьи предлагают депутатам пойти дальше.

Звучат предложение освободить от налога и второе транспортное средство в многодетной семье. Ярославцы мотивируют это тем, что машина в многодетной семье перестала быть роскошью. Транспорт нужен как отцу, так и матери, особенно если работа одного из родителей связана с постоянными разъездами.

Другие комментаторы предлагают отменить транспортный налог вовсе, так как он дублирует акцизы на бензин. Это вправе также сделать региональные депутаты.

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