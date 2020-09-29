Душанбе, , 12:23 — REGNUM Глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов прибыл в Таджикистан для участия в седьмом заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщает 29 сентября агентство Kun.uz.

Узбекистанского премьер-министра встретил заместитель председателя правительства Таджикистана Давлатшо Гулмухаммадзода. Стороны планируют обсудить расширение сотрудничества в сферах торговли, транспорта, связи, энергетики и сельского хозяйства.

Кроме того, в рамках межправительственного заседания пройдет бизнес-форум и заседание делового совета между предпринимателями Таджикистана и Узбекистана.

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