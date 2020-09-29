Москва, , 12:17 — REGNUM Госдума частично переходит на режим работы на «удалёнке», изменена рассадка в зале заседаний, передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября.

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"Вы видите, рассадка в зале изменена, она претерпела коррективы», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он также рассказал о мерах предосторожности.

«Меры предосторожности мы будем вводить в том числе при организации работы, поэтому часть структур Думы уйдут на дистанционную форму работы. Просьба, чтобы у нас количество посетителей также было сокращено, только по мере необходимости и по согласованию с руководителями фракций и комитетов. Комитеты и фракции, посмотрите, что можно нам предложить в рамках перехода на режим видеоконференций — там, где это возможно: при проведении круглых столов, экспертных площадок, при проведении заседаний комитетов», — заявил Володин.

«Мы должны все вопросы обсуждать гласно, публично, но избрать другие формы, которые нам позволят минимизировать возможную передачу друг другу вируса», — подчеркнул парламентарий.

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