Киев, , 12:20 — REGNUM Министерство обороны Украины подготовило проект договора на покупку трёх самолётов Ан-178 для вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский в эфире телеканала «Украина 24».

Чиновник отметил, что Украина вынуждена эксплуатировать остатки советской техники.

«Абсолютно недопустимо, что у нас эксплуатируется такая старая техника, но, к сожалению, это реалии нашей страны. Надеюсь, что мы и дальше будем увеличивать количество самолётов, которые закажет министерство обороны», — рассказал он.

Напомним, ранее Верховная рада приняла решение заслушать отчёт Уруского о состоянии военной техники на Украине. Это связано с авиакатастрофой самолёта Ан-26, разбившегося под Чугуевом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мать одного из погибших членов экипажа заявила, что её сын был в курсе технических неисправностей воздушного судна.

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