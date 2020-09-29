Тбилиси, , 12:16 — REGNUM Партию новых беспилотных военных летательных аппаратов закупило в Испании министерство обороны Грузии. Об этом сообщает пресс-служба грузинского военного ведомства.

В сообщении говорится, что министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили осмотрел новые беспилотники на полигоне базы Марнеули. Там ему продемонстрировали военную технику в работе. Сообщается, что кроме закупки новых беспилотных аппаратов в грузинской армии были модернизированы уже имеющиеся, кроме того, переучен персонал.

«Приобретение, внедрение и развитие современных систем — главные приоритеты в развитии Сил обороны Грузии», — говорится в публикации военного ведомства.

В пресс-службе отметили, что беспилотники планируется, кроме разведки, использовать в спасательных операциях и других целях.