Кострома, , 12:12 — REGNUM Водитель автобуса, победивший на выборах глава Сусанинского района Костромской области, Сергей Давыденко планирует «небольшие» кадровые чистки в команде администрации. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Сергей Давыденко

«В администрации района сформирована хорошая команда, там есть специалисты, которые справляются со своими задачами. После вступления в должность я посмотрю, что и как. Чистить команду, на мой взгляд, необходимо буквально немножко, точечно. Делать это надо аккуратно, чтобы не навредить работе администрации»

В числе первоочередных проблем района Давыденко назвал начало отопительного сезона, проблемы с сотовой связью и водоснабжением. Решением этих задач он планирует заняться сразу после вступления в должность 1 октября.

«У меня есть первоочередные планы. В частности, губернатор поставил передо мной задачу начать отопительный сезон без проблем. Также у нас есть населённый пункт — Меленки, в котором практически нет связи. Там телефоны очень плохо работают. Если будет большая волна заболеваемости и детей начнут переводить на «удалёнку», они не смогут нормально заниматься. Эту проблему буду решать. И, конечно, есть глобальная задача — району и его жителям нужна чистая вода»

Напомним, участие в выборах главы Сусанинского района приняли всего два кандидата — Сергей Журавлёв, управлявший районом на протяжении 20 лет и водитель автобуса Сергей Давыденко. В результате с разрывом в 246 голосов победил Давыденко. Беспартийный Давыденко шёл на выборы от партии «Справедливая Россия». Мужчина отметил, что относится ко всем партиям «одинаково хорошо» и хочет оставаться вне какого-либо политического объединения.

Читайте ранее в этом сюжете: Уборщица и водитель автобуса победили на выборах в Костромской области