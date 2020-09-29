Кострома, 29 сентября 2020, 12:12 — REGNUM Водитель автобуса, победивший на выборах глава Сусанинского района Костромской области, Сергей Давыденко планирует «небольшие» кадровые чистки в команде администрации. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.
В числе первоочередных проблем района Давыденко назвал начало отопительного сезона, проблемы с сотовой связью и водоснабжением. Решением этих задач он планирует заняться сразу после вступления в должность 1 октября.
Напомним, участие в выборах главы Сусанинского района приняли всего два кандидата — Сергей Журавлёв, управлявший районом на протяжении 20 лет и водитель автобуса Сергей Давыденко. В результате с разрывом в 246 голосов победил Давыденко. Беспартийный Давыденко шёл на выборы от партии «Справедливая Россия». Мужчина отметил, что относится ко всем партиям «одинаково хорошо» и хочет оставаться вне какого-либо политического объединения.
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