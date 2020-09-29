Киев, , 12:11 — REGNUM Конституционный суд Украины отложил рассмотрение дела относительно конституционности закона, открывающего рынок земли.

Соответствующее решение было принято сегодня, 29 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отмечается, что судьи приняли соответствующее решение из-за отсутствия представителя президента в конституционном суде Федора Вениславского, который является участником производства.

Вениславский предоставил письменное ходатайство о невозможности явиться в суд, которое было удовлетворено.

Когда суд может вернуться к рассмотрению законности «земельной реформы», в настоящий момент неизвестно.

ИА REGNUM напоминает, что Верховная рада Украины проголосовала за продажу земли на внеочередном заседании 31 марта. Поскольку голосов только «Слуги народа» в поддержку земельной реформы не хватило, фракция Зеленского составила альянс с «Европейской солидарностью» Петра Порошенко.

Депутаты оппозиции пытаются отменить принятую реформу в конституционном суде — поскольку принятие документа Верховной радой, по их мнению, произошло с нарушением конституционной процедуры рассмотрения и принятия, а положения закона, как и его цель, противоречат нормам конституции Украины.