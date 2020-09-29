Москва, , 12:14 — REGNUM До настоящего момента Армения не делала обращения в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за обострившегося конфликта с Азербайджаном. Об этом 29 сентября сообщил посол Армении в России Вардан Тоганян.

«Ситуация под контролем, все варианты взвешиваются, на настоящий момент обращения в ОДКБ пока не было», — приводит его слова ТАСС, при этом он добавил, что в данное время рассматриваются и обсуждаются все варианты.

Также посол Армении указал, что нанесение ВС Азербайджана ударов по армянской территории около города Варденис, вероятно, нацелено на втягивание Еревана в очередные провокации.

Кроме того, Тоганян заявил, что для решения данной ситуации будет использован «весь политический арсенал».

«Сегодня министерство иностранных дел (Армении), видимо, выступит с обращением», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что о необходимости немедленного прекращения огня в Нагорном Карабахе заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонных разговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.