Москва, , 12:01 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов настаивает на вводе российских миротворцев в зону конфликта Армении и Азербайджана, передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября.

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«Россия кровно заинтересована в скорейшем прекращении конфликта и нормализации обстановки вокруг Карабаха. Решающую роль здесь должен сыграть ввод миротворческого контингента Российской Федерации», — заявил Миронов.

При этом, по его словам, использовать миротворцев можно будет только после того, как противоборствующие стороны придут к соглашению о прекращении огня и разведении вооруженных формирований.

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