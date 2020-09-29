Калуга, , 11:58 — REGNUM Сегодня, 29 сентября, состоялось первое заседание комитета Городской думы Калуги седьмого созыва по вопросам социального развития. Заместителем председателя комитета был избран Роман Коптеев.

Первое заседание комитета Городской думы Калуги седьмого созыва по вопросам социального развития 29.09.2020 Пресс-служба Городской думы Калуги

Члены комитета одобрили поправки в регламент Городской думы, согласно которым решение о награждении знаком «За личный вклад в развитие Калуги» будет приниматься не тайным, а открытым голосованием.

Первое заседание комитета Городской думы Калуги седьмого созыва по вопросам социального развития 29.09.2020 Пресс-служба Городской думы Калуги

Также депутаты одобрили решение о проведении конкурса на замещение должности городского головы Калуги.