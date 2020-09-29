Брюссель, , 11:56 — REGNUM Грузии необходимо приложить все усилия для скорейшего вступления в Североатлантический альянс. С таким призывом к Тбилиси 29 сентября обратился генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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«Я призываю Грузию использовать все возможности для приближения к НАТО и подготовке к членству в альянсе», — сказал Столтенберг в ходе пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи с премьер-министром Грузии Георгием Гахарией.

По мнению генсека НАТО, Грузия уже показала значительные успехи в реформировании армии и проведении демократических реформ.

Напомним, на протяжении многих лет грузинские власти регулярно заявляют о стремлении Грузии войти в НАТО. В стране создаются военные базы под руководством иностранных экспертов, а вооружённые силы реформирую в соответствии с требованиями альянса.

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Как сообщало ИА REGNUM, недавно лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе заявила, что вступление Грузии в НАТО в ближайшем будущем «нереалистично», а акцентирование внимания на этой теме вредит грузинским интересам. По её мнению, у Грузии был шанс на вступление в Североатлантический альянс до 2008 года, но теперь ситуация сильно изменилась. При этом продолжение сотрудничества Тбилиси с НАТО Бурджанадзе поддерживает.

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