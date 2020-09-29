Бамако, , 12:01 — REGNUM Переходный президент Мали Ба Ндао назначил гражданского премьер-министра, передает ВВС Swahili со ссылкой на сообщение государственных СМИ.

Ндау назначил на должность премьер-министра бывшего дипломата Моктара Уана. Уан занимал пост министра иностранных дел Мали с 2004 по 2011 год. С 1995 по 2002 год он был постоянным представителем Мали в ООН, а затем стал дипломатическим советником западноафриканского регионального блока «Экономическое сообщество стран Западной Африки» (ЭКОВАС).

Его назначение может привести к отмене санкций, введенных ЭКОВАС после переворота в прошлом месяце.

Лидер переворота полковник Ассими Гоита выбрал Ндао, инаугурация которого прошла в пятницу, 25 сентября, в качестве переходного президента. Назначение гражданского президента было одним из условий отмены ЭКОВАС санкций, введенных в отношении Мали после переворота.

Официальные лица ЭКОВАС в пятницу, 25 сентября, заявили, что они снимут эмбарго только после того, как будет назначен гражданский премьер-министр.

Однако корреспонденты заявляют, что до сих пор неясно, сколько именно власти сохранят в своих руках совершившие переворот военные, особенно после того, как полковник Гоита получил должность вице-президента Мали.

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