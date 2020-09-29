Москва, 29 сентября 2020, 11:54 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский назвал три варианта разрешения нагорно-карабахского конфликта, передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября.
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"Помирить нельзя, все кровью пропитано, кровью: армянской, азербайджанской и русской, весь Кавказ. Вывод: прекратят огонь — через год опять начнут. Эта вражда длится несколько столетий», — рассуждает Жириновский.
Он предложил три радикальных варианта.
«Три варианта. Первое — включить Нагорный Карабах в состав Российской Федерации. Тогда Ереван будет доволен и Баку, как компромисс», — сказал парламентарий.
Второй вариант — обе республики входят в состав России.
Третий вариант — царский.
«Царский вариант: царь давал оружие и тем, и другим, и они сами в боях добивались правил. Другого варианта нет», — считает Жириновский.
Он уверен, что Азербайджану и Армении нет дела до принятия Госдумой заявления по ситуации в Нагорном Карабахе.
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