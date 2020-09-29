Киев, , 11:47 — REGNUM Стратегической задачей министерства финансов Украины является отказ от кредитования в Международном валютном фонде (МВФ). Об этом заявил глава минфина Украины Сергей Марченко 29 сентября в интервью изданию Strana.ua.

«В стратегии министерства финансов мы ставим задачу отказаться от финансирования МВФ в 2023 году. Но до этого времени мы должны быть честными партнёрами. Поэтому перед тем, как отправили бюджет в парламент, мы весь пакет бюджета передали в МВФ», — рассказал министр.

По словам Марченко, в данный момент между Украиной и МВФ проводятся переговоры, на которых согласовываются параметры бюджета страны на 2021 год.

Министр ушёл от прямого ответа на вопрос, не является ли подобная практика вмешательством в дела Украины. Он лишь отметил, что в этой ситуации может «считать что угодно», тем не менее, без сотрудничества с МВФ Украина не сможет получить иностранную помощь.

Марченко рассказал, что миссия МВФ прибудет на Украину в октябре-ноябре 2020 года. Главными условиями для получения Украиной очередного кредита является согласование бюджета на 2021 год и аудит государственного фонда по борьбе с коронавирусом.

Напомним, ранее высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз готов выделить Украине €1,2 млрд, если страна будет продолжать сотрудничество с МВФ.

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