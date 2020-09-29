Москва, , 11:43 — REGNUM Открытая поддержка Баку в конфликте с Арменией — это хорошо просчитанная провокация Анкары. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

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«На самом деле Эрдоган совершенно не заинтересован в сильном Азербайджане. Напротив, чем слабее оба соседа, чем глубже они погружаются в распри, тем больше это на руку Турции, претендующей на роль региональной сверхдержавы. И здесь уже совпадают цели Эрдогана и НАТО. Американцы и их союзники в свою очередь используют Анкару для дестабилизации обстановки у наших южных границ», — рассуждает Миронов.

Госдума намерена принять заявление о недопустимости применения силы и необходимости немедленного прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Столкновения между Арменией и Азербайджаном на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе продолжились утром 27 сентября 2020 года.

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