Ереван, 29 сентября 2020, 11:38 — REGNUM На азербайджано-армянской границе возможно проведение широкомасштабных боевых действий. Такую вероятность не исключил представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.
Он подчеркнул, что вооружённые силы Армении, в том числе на нахичеванском направлении, боеспособны и готовы выполнять поставленные перед ними задачи.
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Как сообщало ИА REGNUM, ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. И Азербайджан, и Армения заявили о жертвах как среди военных, так и среди гражданского населения.
Ранее пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявил, что эскалация конфликта в Нагорном Карабахе может вынудить Армению применить вооружение с широким радиусом поражения. На такие шаги Ереван может пойти, так как азербайджанские войска используют тяжёлые огнемётные системы, крупнокалиберную артиллерию и установки «Смерч».
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