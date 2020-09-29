Ереван, , 11:38 — REGNUM На азербайджано-армянской границе возможно проведение широкомасштабных боевых действий. Такую вероятность не исключил представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Мы абсолютно ничего не исключаем», — подчеркнул Ованнисян, слова которого приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что вооружённые силы Армении, в том числе на нахичеванском направлении, боеспособны и готовы выполнять поставленные перед ними задачи.

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Как сообщало ИА REGNUM, ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. И Азербайджан, и Армения заявили о жертвах как среди военных, так и среди гражданского населения.

Ранее пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявил, что эскалация конфликта в Нагорном Карабахе может вынудить Армению применить вооружение с широким радиусом поражения. На такие шаги Ереван может пойти, так как азербайджанские войска используют тяжёлые огнемётные системы, крупнокалиберную артиллерию и установки «Смерч».

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