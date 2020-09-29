Москва, , 11:36 — REGNUM Заявление Международного «Лазаревского клуба» в связи с началом войны вокруг Нагорного Карабаха от 28 сентября 2020 г. Текст заявления ИА REGNUM приводит полностью.

Итак, Азербайджан и стоящая в этом случае за ним Турция выбрали войну, чтобы решить в свою пользу судьбу Нагорного Карабаха. Страна, уличенная всем миром в совершении массового геноцида своего армянского населения в начале ХХ века, сто лет спустя снабжает и поощряет бывшую союзную советскую республику в стремлении «не допустить дальнейшего существования так называемого второго армянского государства», «очистить оккупированные земли».

Земли. Им нужны земли. Как и в ХХ веке, люди им не нужны. Именно поэтому в первый же день активных боевых действий бомбардируются Степанакерт и Шуша, в которых нет никаких линий фронта.

Международный российско-армянский «Лазаревский клуб» считает происходящее преступлением. Как и многие, мы предупреждали в июле в своём Заявлении «Не допустить войны» о пороке взвинчивания напряженности, способной привести весь регион к апокалипсису. Мы помним о такой попытке в апреле 2016 года. Теперь всё гораздо серьезнее и масштабнее. Может быть, еще и потому, что инициатива с нарушением многолетнего режима прекращения огня сошла в 2016 году руководству Азербайджана с рук.

Как ответственные люди, мы далеки от желания идеализировать поведение конфликтующих сторон, но фейки азербайджано-турецкой пропаганды о «контрнаступлении» вооруженных сил Азербайджана в ответ на мифическое «нападение» со стороны Армении и Арцаха оскорбляют ум.

Мы приветствуем усилия России и других стран — сопредседателей Минской группы по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, предпринимаемые для незамедлительного прекращения огня. Христианские ценности русского и армянского народов не позволяют радоваться чужим смертям, ибо колокол всегда звонит по тебе. Верим в возможность мирной жизни на Кавказе, в способность найти выход даже из многолетнего тупика. При воле и желании. Чтобы так и произошло, нарушитель не должен стать выгодоприобретателем вследствие своего поведения.

ИА REGNUM напоминает, что Международный российско-армянский «Лазаревский клуб» создан в 2018 году по инициативе депутата Государственной Думы России, директора Института стран СНГ Константина Затулина и ряда известных политиков и предпринимателей, общественных деятелей, ученых, журналистов и мастеров культуры России и Армении, в числе которых Николай Рыжков, Артур Чилингаров, Анатолий Торкунов, Самвел Карапетян, Сергей Амбарцумян, Вячеслав Никонов, Модест Колеров, Вазген Манукян, Арташес Гегамян, Левон Малхасян (Малхаз), Виталий Третьяков, Карен Шахназаров, Владимир Казимиров, Зорий Балаян и др.

Клуб носит имя прославленной семьи армянских меценатов Лазаревых, основавших в XIX веке Институт восточных языков — предтечу МГИМО. Целью Клуба является упрочение взаимного доверия и союзнического взаимодействия народов России и Армении путем неформального и свободного обмена мнениями между представителями гражданских обществ наших стран по самым значимым темам актуальной повестки.

С конца 2018 года Клуб провел в Москве и Ереване три крупные тематические сессии, обсудив вопросы обороны и безопасности в Кавказском регионе, экономики, предпринимательства и привлечения инвестиций, а также взаимодействия СМИ России и Армении в формировании союзнических отношений и положительного образа двух стран. Клуб также занимается благотворительной, просветительской и издательской деятельностью.