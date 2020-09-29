Москва, , 11:35 — REGNUM Фракция «Справедливая Россия» в Госдуме намерена обратиться в Конституционный суд в связи с отсутствием в проекте федерального бюджета на 2021−2023 годы норм об индексации пенсий работающих пенсионеров. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

«Фракция рассматривает возможность обращения в Конституционный суд с запросом, насколько конституционно положение, по которому в очередной раз не индексируются пенсии для работающих пенсионеров. Это уже нарушение новой действующей редакции Конституции», — заявил Миронов.

Ранее 1 июля всенародно была одобрена поправка к Конституции об обязательной индексации пенсий не реже одного раза в год.

«Мы считаем несправедливым, что Министерство финансов РФ в лице вице-премьера Силуанова считает возможным не индексировать пенсии для работающих пенсионеров, считая, что они и так работают — всё хорошо», — отметил парламентарий.