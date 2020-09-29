Киев, , 11:33 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что официальный Киев настаивает на инициативе относительно создания новой международной площадки по Крыму.

Об этом он сообщил в ходе видеоконференции с депутатами Европейского парламента сегодня, 29 сентября, сообщает пресс-служба офиса президента.

Зеленский отметил, что новая платформа призвана «улучшить координацию и сотрудничество в целях противодействия угрозам безопасности, которые несет российская оккупация Крыма», а также содействовать «защите прав крымчан».

«Появление Крымской платформы… площадки, на которой мы хотим обсуждать важнейшие гуманитарные вопросы, вопросы помощи всем украинцам — как крымским татарам, так и украинцам, попавшим за решетку на территории Крыма, так и уже находящимся в России», — уточнил он.

Вместе с тем Зеленский не уточнил, как конкретно он представляет формат работы новой платформы и кто будет финансировать этот проект.

ИА REGNUM напоминает, что ранее нынешний президент Украины критически оценил тот факт, что за шесть лет не создано ни одной переговорной площадки по вопросу «деоккупации Крыма», и пообещал изменить ситуацию.

«Я говорю откровенно, что мощной площадки, на которой поднимался бы этот вопрос, я считаю, пока нет. Я считаю, что шесть лет такой площадки не существовало в природе… больше ничего я не вижу. Собираюсь ли я делать что-то еще? Да», — сказал Зеленский.