Минск, , 11:29 — REGNUM Газпром согласился снизить цену на газ для Белоруссии с начала 2021 года. Об этом 29 сентября заявил журналистам посол Белоруссии в России с полномочиями вице-премьера Владимир Семашко.

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Он рассказал об итогах состоявшихся в Санкт-Петербурге «плодотворных» переговоров с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. В частности, обсуждались цены на газ для Белоруссии и создание общего рынка газа.

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По словам Семашко, снижение стоимости российского газа для Белоруссии будет проходить как «поэтапное движение» и какой-то шаг будет уже с 1 января 2021 года».

Напомним, в конце 2019 года Александр Лукашенко заблокировал реализацию договора о создании Союзного государства России и Белоруссии. Он отказался подписывать подготовленные правительствами «дорожные карты» углубления экономической интеграции. Политические и гуманитарные измерения объединения Лукашенко отказался даже обсуждать.

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Также напомним, Москва согласилась выплатить Минску «компенсации» за изменение российского налогового законодательства в нефтяной сфере («налоговый манёвр») и за неуступчивость российских нефтяных компаний в требованиях Лукашенко изменить формулу ценообразования при поставках на белорусские НПЗ. Россия также выдаст Белоруссии кредиты — напрямую и через ЕФСР.