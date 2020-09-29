Киев, , 11:31 — REGNUM Курс Украины на Европейский союз стал ещё более актуальным, чем раньше. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 29 сентября во время видеоконференции с депутатами Европейского парламента, сообщила пресс-служба главы государства.

«Учитывая те вызовы, которые есть сегодня, неизменный курс в Европу, Европейский союз ещё более актуален для Украины, чем раньше», — заявил он.

Зеленский поблагодарил Европарламент за поддержку, отметив, что геополитическая поддержка для Украины не менее важна, чем экономическая. При этом он добавил, что Украина стремится расширить себе доступ к внутреннему рынку Евросоюза.

«Мы видим переориентацию украинского бизнеса на европейские страны. Это прекрасно, поэтому хотим говорить о расширении. Мы хотим иметь возможность экономического роста в нашей стране», — заявил он.

Президент Украины также напомнил о предложении по созданию «Крымской платформы» — площадки, на которой будет обсуждаться вопрос «возвращения» Крыма в состав Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел Жозеп Боррель напомнил, что лично сказал Зеленскому о том, что Европейский союз не является «банкоматом» или благотворительной организацией, которая занимается оказанием безвозмездной помощи Украине.

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