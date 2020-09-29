Киев, 29 сентября 2020, 11:31 — REGNUM Курс Украины на Европейский союз стал ещё более актуальным, чем раньше. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 29 сентября во время видеоконференции с депутатами Европейского парламента, сообщила пресс-служба главы государства.
Зеленский поблагодарил Европарламент за поддержку, отметив, что геополитическая поддержка для Украины не менее важна, чем экономическая. При этом он добавил, что Украина стремится расширить себе доступ к внутреннему рынку Евросоюза.
Президент Украины также напомнил о предложении по созданию «Крымской платформы» — площадки, на которой будет обсуждаться вопрос «возвращения» Крыма в состав Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел Жозеп Боррель напомнил, что лично сказал Зеленскому о том, что Европейский союз не является «банкоматом» или благотворительной организацией, которая занимается оказанием безвозмездной помощи Украине.
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