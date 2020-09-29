Токио, , 11:56 — REGNUM Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил на пресс-конференции 29 сентября, что в этот же день он вылетит из страны, чтобы совершить визит в Португалию, Францию и Саудовскую Аравию.

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Глава МИД Японии также сказал, что вернётся на родину 4 октября, а затем, 6 октября в Токио проведёт встречу с коллегами из США, Австралии и Индии.

По словам Мотэги, цель его переговоров с министрами иностранных дел каждой из страны является обсуждение возможного ослаблении въездных ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Также, сказал министр, он поговорит с коллегами о двустороннем сотрудничестве в борьбе с инфекционным заболеванием.

Ожидается также, что Тосимицу Мотэги также поднимет проблему напряжённости в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, которая возникла из-за агрессивных действий Китая.

Напомним, в июле КНР выпустила группу истребителей J-11B на военную базу на острове Вуди на территории спорных Парасельских островов в Южно-Китайском море. Кроме того, продолжается спор Китая и Японии вокруг островов Сэнкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море.

Мотэги сказал, что собирается обсудить вопрос о мире после COVID-19 с представителями различных государств.