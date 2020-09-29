Москва, , 11:26 — REGNUM Принятие Госдумой заявления о Нагорном Карабахе своевременно, стороны должны сесть за стол переговоров. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергея Миронов.

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«Считаем, что вооруженный конфликт недопустим и нет альтернативы мирным переговорам, Россия готова выступить и посредником, и той стороной, которой обе воюющие стороны доверяет», — заявил Миронов.

Он отметил сильное влияние Турции на конфликт.

«Внешние силы — это Турция — явно способствует развитию этого застарелого конфликта», — указал он.

Кроме того, по его мнению, «возможно, нужно будет прибегнуть — после прекращения огня и перехода к мирным переговорам — к миротворческим силам со стороны РФ».

Парламентарий также предостерег армян и азербайджанцев, проживающих в России, от конфликта.