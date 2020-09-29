Киев, , 11:24 — REGNUM Управленческая система, которая до сих пор применялась во фракции «Слуга народа», сейчас уже не работает и требует полной перезагрузки, заявил на брифинге вечером 28 сентября депутат фракции Александр Качура.

По его словам, если просто оставить все как есть сейчас, фракция президента просто не будет голосовать за необходимые решения и не будет принимать необходимые законопроекты.

«Нам нужны заместители председателя фракции, которые пользуются уважением депутатов… нужна отлаженная коммуникация и позиция каждого народного депутата по тому или иному законопроекту», — заявил Качура.

Только в таком случае, отметил парламентарий, «Слуга народа» начнет голосовать слаженно и давать более 226 голосов (необходимый минимум для принятия решения) по важным законопроектам.

ИА REGNUM напоминает, что 26 сентября народный депутат от «Слуги народа» Николай Галушко заявил, что все места в списке президентской партии на местные выборы проданы, а все заявления о борьбе с коррупционерами и старыми элитами остались только словами.

13 сентября антикоррупционное бюро Украины заявило, что разоблачило на взятке депутата «Слуги народа» Александра Юрченко.