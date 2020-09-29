Минск, , 11:21 — REGNUM Россия и Белоруссия возобновили переговоры по «дорожным картам» интеграции России и Белоруссии в соответствии с подписанным в 1999 году договором о создании Союзного государства. Об этом сегодня, 29 сентября, заявил посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко.

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«Можно так сказать», — ответил дипломат на соответствующий вопрос.

Он добавил, что на прошлой неделе в Москве состоялась встреча первого вице-премьера Николая Снопкова с российским вице-премьером Алексеем Оверчуком.

«Обсуждали алгоритм и так далее», — уточнил посол.

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Как сообщало ИА REGNUM, договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан в декабре 1999 года в Москве. Договором предусмотрено создание полноценного союзного парламента и других наднациональных органов, а также введение единой валюты. В 2019 году правительства двух стран выработали и парафировали «дорожные карты», которые президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался подписывать и, таким образом, сорвал реализацию договора, а вместе с этим и празднование 20-летия союзного строительства.

В сентябре 2020 года государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота заявил, что подготовленные в 2019 году «дорожные карты» были поставлены на «паузу», а теперь по некоторым из них «предложено активизировать деятельность».