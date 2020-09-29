Киев, , 11:13 — REGNUM Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук (возглавлял правительство с августа 2019 по март 2020 года) несколько следующих месяцев проведет в США, «преимущественно в Вашингтоне».

Об этом политик сообщил через социальные сети сегодня, 29 сентября.

Гончарук не уточнил, чем конкретно он будет заниматься, но отметил, что в США будет происходить много важного, что непосредственно будет влиять и на Украину.

«Еще один важный фронт работы для будущего нашей страны… И давно хотел посмотреть на Украину с расстояния. Иногда так общую картину видно значительно лучше», — отметил он.

Гончарук пообещал, что будет «делиться мыслями» о происходящем в США и на Украине и «вернется сильнее».

ИА REGNUM напоминает, что Верховная рада Украины отправила в отставку правительство Алексея Гончарука 4 марта 2020 года. При увольнении президент Зеленский в целом позитивно оценил его работу, отметив, что сделано немало важных вещей, но Украине, по его словам, нужно еще больше реформ.

В последнее время Гончарук выступал с резкими критическими заявлениями в адрес нынешней власти и даже предрек «уменьшение» Украины и импичмент Зеленского в скором времени.