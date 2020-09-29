Ереван, , 11:20 — REGNUM Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе может вынудить Армению применить вооружение с широким радиусом поражения. Об этом 29 сентября пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян написала в соцсети Facebook.

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Армянские вооружённые силы, уточнила она, вынуждены применить средства огневого поражения и военную технику широкого радиуса действия, так как азербайджанские войска используют тяжелые огнеметные системы, крупнокалиберную артиллерию, установки «Смерч».

«Это меняет логику и масштабы боевых действий, выводя их на новый уровень», — подчеркнула Степанян.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе власти Нагорно-Карабахской Республики объявили военное положение и всеобщую мобилизацию, также поступили власти Армении. В Азербайджане объявлен частичный ввод военного положения и частичная мобилизация.

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