Сухум, , 11:06 — REGNUM Члены армянской общины Абхазии обратились с призывом к России осудить действия Азербайджана и принять меры по переводу конфликта в русло переговоров. Обращение было 28 сентября опубликовано на странице сообщества в Facebook.

Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе — все новости»

В нем отмечается, что Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, которая была создана для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Члены общины обвиняют Баку в эскалации конфликта и призывают добиться прекращения боевых действий.

«Призываем предпринять все необходимые меры, чтобы текущий кризис перешёл из военной фазы в русло переговоров конфликтующих сторон, зачинщиком которой традиционно выступает Азербайджан», — говорится в тексте.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября произошло обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Бои в регионе продолжаются, обе стороны сообщают, что есть убитые.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума обсудит заявление по ситуации в Нагорном Карабахе