Посёлок городского типа Южно-Курильск, Сахалинская область, , 11:07 — REGNUM На Курильских островах стартовали тактические учения пулемётно-артиллерийского соединения армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) по противодесантной обороне. Об этом 29 февраля сообщает пресс-служба ВВО Минобороны РФ.

При подготовке к учениям подразделения на штатной технике совершили марш-бросок на полигоны «Лагунное» и «Горячие ключи». На месте военнослужащие приступили к оборудованию инженерных заграждений и проведению маскировочных мероприятий.

Важнейшая задача учений — отработка командирами всех уровней вопросов управления подразделениями при ведении борьбы с незаконными вооружёнными формированиями, а также организации обороны при активном применении противником средств радиоэлектронного подавления.

Личному составу мотострелковых подразделений также предстоит борьба с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) условного противника. В том числе — выполнение различных тактических действий при атаках заминированными высокоскоростными БПЛА. Сапёры проведут разведку маршрутов выдвижения армейских подразделений, очистят их от мин-ловушек.

Всего в тактических учениях на Курильских островах задействовано более 1500 военнослужащих и около 200 единиц вооружения и военной техники, в том числе — современные комплексы БПЛА.

Как сообщало ИА REGNUM, новоназначенный министр по делам Окинавы и «северных территорий» Таро Коно, который до этого был министром иностранных дел и министром обороны в правительствах премьер-министра Синдзо Абэ, 27 сентября дистанционно (в бинокль) осмотрел южные Курильские острова.

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