Салоники, Греция, , 11:02 — REGNUM Греция может и должна играть жизненно важную роль в качестве члена НАТО и Европейского союза на Балканах. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью AMNA 28 сентября.

По мнению Помпео, Греция должна быть ключевым партнером Соединенных Штатов и Европы на Западных Балканах.

«Мы проделали большую работу в этом направлении. Я лично провел здесь много времени, как и вся моя команда. Очевидно, еще многое предстоит сделать», — сказал Помпео, подчеркнув, что видит в будущем большие возможности для развития в данном регионе, а Грецию в качестве «центрального игрока, гарантирующего продолжение достигнутого сегодня прогресса».

Отвечая на вопрос о том, могут ли переговоры между Грецией и Турцией привести к улучшению двусторонних отношений этих двух стран, Помпео заявил, что искренне надеется на такой исход дела.

«Путь к разрешению конфликта — это не демонстрация силы, а диалог, через международные системы, соглашения, переговоры, диалог. Так должны разрешаться морские споры. Мы видели, как греки двигались в этом направлении, и надеемся, что турецкое правительство воспримет ситуацию так же. Мы надеемся, что предварительные переговоры станут хорошим началом, и важно, чтобы решения принимались таким образом, чтобы приносить результаты, которые каждая из двух стран считает более чем приемлемыми», — заявил Помпео.