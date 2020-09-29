Москва, , 10:57 — REGNUM Два бомбардировщика ВВС США B-52 совершили полет над Балтийским морем и смоделировали нанесение авиаудара на Калининград, сообщает Forbes.

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Самолеты B-52 взлетели с базы Королевских ВВС в Фэрфорде 25 сентября, пролетели на высоте 27 тыс. футов, пересекли Сувалкский провал между Калининградом и Белоруссией, пролетели мимо Швеции и возвратились в Великобританию.

Издание пишет, что Калининград имеет мощную защиту в виде систем ПВО С-300, С-400 и комплексов «Искандер». Это «российская заноза» во фланге НАТО. Именно поэтому ВВС отработали атаку на этот город.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 сентября три бомбардировщика ВВС США отработали удары крылатыми ракетами по объектам в западных регионах РФ.

Подробности: Бомбардировщики ВВС США отработали удар по Калининградской области