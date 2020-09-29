Киев, , 11:04 — REGNUM Один из самых скандальных депутатов Верховной рады нынешнего созыва, заместитель главы фракции «Слуга народа» Николай Тищенко начал работу в парламентской группе по законодательным изменениям для Донбасса и поделился своими первыми впечатлениями.

«Как и прогнозировал, здесь работают как профессионалы, так и откровенно слабые представители, работающие на разобщение украинцев по обе стороны конфликта», — заявил Тищенко через социальные сети.

Он отметил, что его позиция по урегулированию конфликта в Донбассе неизменна и аналогична позиции президента Зеленского.

«Нет «той стороны»… Прежде всего есть украинцы, которых разделила война на Донбассе. И наша общая задача — объединить семьи, объединить людей, объединить Украину, сделать все возможное, чтоб поскорее наступил мир», — отметил Тищенко.

Эксперты восприняли выдвижение Тищенко в переговорщики по Донбассу крайне негативно. Так, политтехнолог Дмитрий Раимов напоминает, что на Украине Тищенко известен в первую очередь как ресторатор.

«Тищенко будет разрабатывать законы для Донбасса… Быть может вы слышали его политические или международно-политические взгляды? Дурачки, которые хотят взлететь — лучшие предатели национальных интересов. А русские ржут», — заявил Раимов, интересуясь также, знает ли президент Зеленский что делает оскорбленный народ с предателями.

ИА REGNUM напоминает, что с начала работы Рады нынешнего созыва Тищенко угодил в несколько скандалов, самый серьезный из которых оказался связан с одним из его ресторанов в Киеве. Как выяснили журналисты, весной этой года, в период максимальных карантинных ограничений по всей стране, ресторан работал без ограничений для высокопоставленных политиков и бизнесменов.

Бывший глава офиса президента Зеленского Андрей Богдан внедавнем интервью заявил, что самое большое влияние на президента имеет Тищенко.

«Николай Тищенко — это тот человек, который не просто моральный авторитет, но и визионер. Он пользуется доверием общества, как считает Николай Тищенко, и он пользуется доверием менеджмента офиса президента и самого президента», — заявил Богдан.