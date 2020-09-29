Москва, , 10:54 — REGNUM Челябинский губернатор Алексей Текслер предлагает продлить на 2021 год снятие ограничений на то, чтобы регионы могли привлекать для покрытия дефицита бюджетов дополнительные кредиты. Об этом он заявил на расширенном заседании президиума Госсовета в качестве руководителя рабочей группы «Экономика и финансы».

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Заседание прошло 28 сентября, а тезисы выступления пресс-служба губернатора распространила только утром 29-го. Текслер отметил, что важнейшей на сегодня задачей является восстановление экономической активности. Также важно вернуть все отрасли экономики к росту и не допускать снижения уровня расходных обязательств регионов.

Челябинский губернатор также констатировал, что возникший бюджетный дефицит возник из-за снижения собственных доходов регионов, а также в связи с большими расходами на борьбу с коронавирусом и последствиями. И озвучил меры, которые, по его мнению, позволят сохранить устойчивость и бюджетные возможности субъектов России.

Глава Южного Урала предлагает снять ограничения по привлечению кредитов как путём принятия новых законов, так и через внесение поправок в соглашения между Минфином России и регионами и в правила реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам. «В частности, не применять к регионам в 2020—2021 годах ответственность за превышение установленных целевых показателей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также Текслер предложил сохранить в бюджете РФ на 2021 год объём дотаций на сбалансированность бюджетов субъектов РФ и предусмотреть резерв на выделение регионам дополнительных средств

Кроме того, при принятии решений, снижающих налоговый потенциал или увеличивают расходы, на федеральном уровне губернатор призывает предусматривать их компенсацию за весь период возникновения таких потерь. Также он предлагает увеличить регионам срок предоставления регионам «казначейских» (бюджетных) кредитов с нынешних 180 дней до 240, и в 2021 году позволить увеличить объёмы направляемых на это средств. Просит он и разрешить субъектам направлять средства, которые предназнааются на погашение федеральных бюджетных кредитов, на реализацию национальных проектов. Предложения главы Южного Урала поддержали и члены Госсовета, и лично президент Владимир Путин.