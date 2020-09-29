Манила, , 10:45 — REGNUM Президент Филиппин Родриго Дутерте не исключил возможности запрета деятельности Facebook на территории республики. Об этом он заявил в ходе телевизионного обращения.

«Если правительство страны не может пользоваться Facebook на благо людей, то необходимо обсудить этот вопрос, вразумить администрацию соцсети», — цитирует его Manila Bulletin.

По данным издания, в середине сентября администрация Facebook удалила ряд аккаунтов, 57 из которых были связаны с филиппинскими вооруженными силами и полицией.

Решение было принято на основании нарушения политики соцсети, направленной против иностранного или государственного вмешательства.

Как сообщало ИА REGNUM, российские пользователи Facebook продолжают испытывать неудобства в связи с ограничениями, которые касаются обсуждения важных политических тем. 25 сентября посольство России в США призвало администрацию социальной сети прекратить дискриминацию и наладить конструктивный диалог с властями РФ.

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