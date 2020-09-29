Джакарта, , 10:44 — REGNUM В Индонезии организация Amnesty International отметила, что с февраля 2018 по сентябрь 2020 года в провинции Папуа произошло 47 случаев внесудебных казней, сообщает Kompas.

Исполнительный директор Amnesty International в Индонезии Усман Хамид заявил, что в этих случаях погибли 96 человек.

«Это очень высокий показатель за очень короткий период, с 2018 по 2020 год, с таким количеством жертв, это очень тревожно», — заявил Усман Хамид.

Согласно записям Amnesty, многие дела расследуются, но не раскрываются общественности.

Как сообщало ИА REGNUM, в парламенте Индонезии резко раскритиковали заявление премьер-министра Вануату Боба Лафмана по вопросу прав человека в индонезийской провинции Папуа.

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