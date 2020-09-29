Вашингтон, , 10:44 — REGNUM Президент США Дональд Трамп не может позволить себе потерпеть поражение на выборах главы Белого дома в ноябре, поскольку победа кандидата-демократа может плохо для него закончиться, пишет Джейкоб Хейлбрунн в статье, опубликованной 28 сентября в The National Interest.

Ранее американское издание The New York Times опубликовала результаты собственного расследования, согласно которому за последние годы Трамп почти не платил федеральный подоходный налог, ссылаясь на хронические убытки от своего бизнес. К такому выводу издание пришло на основе информации, которую предоставили «источников, имеющих к ней доступ на законном основании».

По словам Хейлбрунна, Трамп, по всей видимости, должен несколько миллионов долларов, и срок их уплаты подходит уже в скором времени.

«Раз Трамп может столкнуться с финансовым крахом в случае потери президентского кресла, он будет бороться как никогда решительно, чтобы не дать Байдену войти в Белый дом», — подчеркнул главный редактор журнала The National Interest.

«Трамп буквально не может позволить себе проиграть», — заключил он.

Некоторые американские наблюдатели заметили, что уход от налогов — в котором обвиняют Трампа — стал именно тем, за что был в конечном счете осужден известный бандит Альфонсе Капоне, известный так же, как Аль Капоне.