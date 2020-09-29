Смоленск, , 10:40 — REGNUM Решение Николая Кузнецова принять предложение о работе в администрации Смоленской области в должности заместителя губернатора не санкционировано областными органами КПРФ, членом которой является Кузнецов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Смоленского областного отделения КПРФ.

«Согласие Н.М. Кузнецова на предложение действующего губернатора — стать его замом — исключительно личное и самостоятельное решение Николая Михайловича, не санкционированное областными партийными органами. Он придерживается мнения, что Бюро ОК было не правомочно отменять решение, которое ранее принимали непосредственно областной Комитет и партийная Конференция. Чтобы расставить все точки над «и», в следующее воскресенье будет созван Пленум обкома с повесткой дня по данному вопросу. А окончательное решение в отношении поступка Н.М. Кузнецова примет отчётно-выборная Конференция регионального отделения КПРФ, намеченная на 26 декабря», — говорится в заявлении за подписью первого секретаря областного комитета КПРФ Валерия Кузнецова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Смоленское областное отделение КПРФ выступило с заявлением об отказе делегировать своего представителя в новый состав правительства региона, которое традиционно является коалиционным.

Однако 28 сентября стало известно, что на должность заместителя губернатора Смоленской области назначен Николай Кузнецов — член КПРФ, председатель контрольно-ревизионной комиссии областного отделения партии. Кузнецов занимал должность вице-губернатора Смоленской области также с 2012 по 2015 год и с 2015 по 2020 год.

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