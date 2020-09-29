Хараре, , 10:45 — REGNUM Министр государственной безопасности Зимбабве Оуэн Нкубе обвинил оппозицию в работе с правительствами западных стран для контрабанды оружия в целях свержения президента Эммерсона Мнангагвы и его правительства. Об этом сообщает ВВС Swahili.

Не приводя доказательств Нкубе сообщил, что правительство одной западной страны, который он не назвал, придумало план, чтобы сделать Зимбабве неуправляемой страной, осуществив иностранное вмешательство.

По его словам, иностранные державы работают с оппозицией в Зимбабве в рамках специальной операции. Оружие будет ввозиться контрабандой, а впоследствии будет создано ополчение, добавил Нкубе.

Однако официальные представители оппозиционного движения «За демократические перемены» назвали эти обвинения ложными и заявили, что партия привержена ненасильственному подходу.

Члены правозащитных организаций считают, что правительство президента Мнангагвы становится все более нетерпимым к критике, особенно во время нынешнего экономического кризиса. Они осудили недавнее заключение в тюрьму политиков и активистов по «фиктивным обвинениям». Правительство Зимбабве, начиная с момента нахождения у власти президента Роберта Мугабе, давно обвиняет западные страны в попытке свергнуть правительство и изменить режим в стране.