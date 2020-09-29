Москва, , 10:38 — REGNUM Важное обстоятельство, которое несколько иначе формирует картинку происходящего в Нагорном Карабахе. Это не война Армении и Азербайджана, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Это боевые действия, которые осуществляют вооруженные силы Азербайджана против вооруженных сил Республики Арцах (официальное название НКР).

Официально Армения не в войне. Понятно, что участвуют армянские добровольцы, прокси-войска и т. д.

И еще из важного: Армения по сей день не признала независимость Республики Арцах. Сейчас этот вопрос опять стоит в повестке дня для Еревана», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство Армении рассматривает возможность заключения военно-политического союза с Нагорно-Карабахской Республикой на фоне обострения конфликта с Азербайджаном.

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