Москва, 29 сентября 2020, 10:38 — REGNUM Важное обстоятельство, которое несколько иначе формирует картинку происходящего в Нагорном Карабахе. Это не война Армении и Азербайджана, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Как сообщало ИА REGNUM, руководство Армении рассматривает возможность заключения военно-политического союза с Нагорно-Карабахской Республикой на фоне обострения конфликта с Азербайджаном.
Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе — все новости»
Читайте также: Власти Армении допускают заключение военного союза с Карабахом