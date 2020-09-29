Вильнюс, , 10:35 — REGNUM Содействие Франции в организации диалога по разрешению политического кризиса в Белоруссии пообещал французский президент Эммануэль Макрон в ходе встречи с бывшим кандидатом в белорусские президенты Светланой Тихановской. Об этом 29 сентября заявила журналистам экс-кандидат по итогам своей встречи с французским лидером.

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«Он (президент Макрон) обещал сделать все, чтобы помочь в переговорах о преодолении политического кризиса в нашей стране», — сказала Тихановская.

Кроме того, она рассказала, что Макрон также пообещал помочь в вопросе освобождения политических заключенных в Белоруссии.

«Президент (Франции) обещал сделать все, что может, для содействия в освобождении всех политзаключенных», — заявила экс-кандидат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в настоящее время проводит с президентом Франции Эмманюэлем Макроном встречу в Вильнюсе.