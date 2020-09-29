Иерусалим, , 10:37 — REGNUM Выход из текущего карантина в Израиле будет медленнее, чем во время первой волны коронавируса. Об этом, как передает Times of Israel, заявил 29 сентября министр здравоохранения этой страны Юлий Эдельштейн.

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Министр ожидает, что национальные ограничительные меры продлятся однозначно дольше полутора недель (многие надеялись, что в течение этого срока карантин будет снят). Более того, в отличие от первой волны карантина, строгие ограничения будут отменяться медленно.

«Нет никаких шансов, что запрет будет снят через полторы недели, сразу после Симхат Тора (праздник, выпадающий в этом году на 9 октября). Нет никакого сценария, что через десять дней мы все встанем и скажем: «Всё кончено, всё хорошо», — заявил Эдельштейн.

По его словам, в Израиле вынесли урок из первой волны заражения коронавирусом, и на этот раз выход из изоляции будет сделан «постепенно и ответственно».

Отметим, по последним данным, в Израиле за минувшие сутки скончался 41 пациент с коронавирусной инфекцией.