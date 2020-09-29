Ереван, , 10:25 — REGNUM Воинская часть ВС Армении на территории Варденисского района страны была обстреляна армией Азербайджана, также в ходе данного обстрела применялась авиация. Об этом 29 сентября сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

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"Вооруженные силы Азербайджана вели огонь по воинской части Вардениса ВС Республики Армения, а также применили воздушные силы в направлении (данной) позиции», — говорится в сообщении на странице пресс-секретаря в соцсети Facebook.

Также в сообщении утверждается, что данному обстрелу предшествовала «дезинформация минобороны Азербайджана» о том, что ВС Армении обстреляли с территории Варденисского района страны азербайджанский Дашкесанский район. Это, по мнению минобороны Армении, являлось попыткой ВС Азербайджана подготовить почву для обоснования своих дальнейших действий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД Армении опровергли сообщения минобороны Азербайджана об артиллерийском обстреле азербайджанского Дашкесанского района с армянской территории.

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