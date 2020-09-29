Вашингтон, , 10:18 — REGNUM Выдвигаемые России Соединенными Штатами условия на переговорах о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) выгодны обеим сторонам. Об этом 29 сентября заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Баллингсли.

«Условия, которые мы изложили России, хороши для обеих стран. Мяч сейчас находится на российской стороне», — цитирует его Kyodo.

Он также подверг критике структуру ДСНВ, которая, по его словам, затрагивает 90% ядерных вооружений Соединенных Штатов, 45% — России и абсолютно никак не касается Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил, что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю 2021 года, то Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) продлён не будет.

Он отметил, что США делают Москве «хорошее предложение», и в случае переизбрания Дональда Трампа на посту президента «цена вопроса» повысится.

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