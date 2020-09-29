Аддис-Абеба, , 10:10 — REGNUM Член Национального избирательного совета Эфиопии Гетахун Касса объявил о своей отставке, не объяснив причин своего решения. Об этом сообщает ВВС Amharic.

Это первая отставка высокопоставленного члена избирательного органа Эфиопии с тех пор, как премьер-министр Абий Ахмед восстановил Национальный избирательный совет после вступления в должность в 2018 году, пообещав провести свободные и справедливые выборы.

Однако выборы, первоначально запланированные на прошлый месяц, были отложены на 2021 год.

Как передавало ИА REGNUM, ранее парламент Эфиопии принял резолюцию, разрешающую провести отложенные всеобщие выборы в стране до 11 сентября следующего года.

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