Джакарта, , 10:05 — REGNUM В парламенте Индонезии резко раскритиковали заявление премьер-министра Вануату Боба Лафмана по вопросу прав человека в индонезийской провинции Папуа, сообщает Antara.

Парламент счел заявление премьер-министра Вануату очень неуместным и неэтичным.

«Поскольку поведение Вануату повторяется, премьер-министр должен понимать географию, геополитику и геостратегию Индонезии, как это регулируется нормами и законами международных отношений», — заявил заместитель председателя палаты представителей Индонезии Азис Шамсуддин.

По его словам, Вануату не уважает суверенитет других стран, в частности, Индонезии. Папуа является важной частью Республики Индонезия, и это было подтверждено Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции 2504. Этот факт должен уважаться Вануату и другими группами, пытающимися подорвать целостность Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии подчеркнуло, что Вануату не является представителем народа Папуа, отвечая на обвинения в нарушении прав человека, которые тихоокеанская страна выдвинула против Индонезии.

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