Киев, , 10:04 — REGNUM Подозреваемый во взяточничестве депутат Верховной рады Украины Александр Юрченко утверждает, что не совершал противозаконных действий. Об этом парламентарий сказал в видеообращении, опубликованном 28 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Изучив сообщение о подозрении и материалы досудебного расследования, я утверждаю, что не имею никакого отношения к инкриминируемым мне преступлениям», — заявил Юрченко.

Он обвинил сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в многочисленных нарушениях, допущенных во время процессуальных действий.

По его словам, представители «мусорной мафии» нанесли по нему удар, чтобы не допустить принятия законов, ограничивающих их «бизнес».

"Кому это нужно? Мусорная мафия и упаковщики, которые получают миллионы долларов от того, что на Украине не функционирует законодательная база, которая бы регулировала обращение с отходами, несколько созывов не дают украинскому парламенту принять профильные законы», — утверждает депутат.

Напомним, детективы НАБУ записали переговоры с участием самого депутат и его помощника с подставным «бизнесменом». Юрченко пообещал внести необходимые подставному «бизнесмену» поправки в законы Украины за $200 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Юрченко покинул следственный изолятор, внеся залог в размере почти $110 тыс.

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