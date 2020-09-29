Братислава, , 09:54 — REGNUM 28 сентября премьер-министр Словакии Игорь Матович заявил, что в ближайшую среду — 30 сентября — правительство примет решение о введении чрезвычайного положения в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает Onet.pl.

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Правительство Словакии получило запрос от Центрального антикризисного штаба рассмотреть вопрос о введении чрезвычайного положения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

«Прошу прощения. Но жизнь и здоровье — безусловный приоритет», — написал премьер-министр Словакии в Facebook по поводу данного предложения.

В настоящее время в Словакии уже запрещено проведение массовых, спортивных и культурных мероприятий, за некоторым исключением. Такое решение принял Центральный кризисный штаб в связи с ростом числа заражений коронавирусом, а также увеличением количества госпитализированных пациентов. На прошлой неделе среднесуточный прирост заражений в небольшой республике составил более 500 случаев.

«С сожалением ограничиваем массовые мероприятия, но ситуация в Словакии крайне серьезная», — отметил Матович. С 1 октября в республике будут запрещено проведение также семейных и корпоративных праздников и месс. Свадьбы, похороны и крещения будут разрешены, но только в рамках самих церемоний, а не последующих семейных собраний.

При этом, премьер-министр Словакии добавил, что изменений пограничного режима не будет. По его мнению, нет смысла вводить ограничения на поездки в Австрию или Венгрию, поскольку Словакия имеет такой же рост числа коронавирусных инфекций, как и ее соседи.