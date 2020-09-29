Махачкала, , 10:01 — REGNUM Махачкалинские депутаты избрали председателя городского собрания второго созыва. Им стал глава комитета по образованию, науке, культуре, спорту и молодежной политике Марис Ильясов («Единая Россия»), сообщили ИА REGNUM 29 сентября в пресс-службе администрации города.

Избрание председателя горсобрания состоялось накануне на заседании депутатов путем тайного голосования. В этот день также были утверждены заместители Ильясова, составы комитетов и президиума собрания.

Отметим, что в 2019 году Ильясов стал одним из победителей республиканского кадрового конкурса «Мой Дагестан».

С октября 2015 года председателем собрания депутатов Махачкалы первого созыва был бывший член общественной палаты РФ Абдулмуслим Муртазалиев. В ходе заседания глава столицы Дагестана, секретарь махачкалинского отделения «Единой России» Салман Дадаев вручил ему почетную грамоту за вклад в развитие городского парламентаризма.

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