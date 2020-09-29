Пермь, , 09:52 — REGNUM В правительстве Пермского края состоялись кадровые назначения. И.о. министра минэкономразвития назначена заместитель главы ведомства Татьяна Чуксина, а и.о. министра по управлению имуществом градостроительной деятельности — замглавы ведомства Ксения Хайруллина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Чуксина приступила к руководству министерством с 29 сентября, Хайруллина — с 23 сентября.

Напомним, Николай Гончаров покинул пост главы минимущества с 22 сентября. Максим Колесников покинул должность главы минэка с 25 сентября. По данным информресурсов, оба чиновника уволились по собственному желанию в связи в переездом в Москву.

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