Ереван, , 09:49 — REGNUM Сообщения минобороны Азербайджана об артиллерийском обстреле азербайджанского Дашкесанского района с армянской территории опровергли 29 сентября в МИД Армении.

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"Решительно опровергаем обвинения министерства обороны Азербайджана в адрес Армении в обстреле с территории Варденисского района Армении Дашкесанского района Азербайджана», — говорится в сообщении армянского МИД, которое размещено на странице пресс-секретаря внешнеполитического ведомства страны в соцсети Facebook.

Также в нем говорится, что данные сообщения являются «абсолютной ложью», которая призвана расширить географию боевых действий, включая «агрессию против Республики Армения».

Кроме того, МИД Армении выступило с осуждением попыток Азербайджана по дестабилизации ситуации, которые угрожают стабильности и миру в регионе, а также заявило, что ответственность за последствия этого на лежат на Баку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство обороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в артиллерийском обстреле территории Дашкесанского района на западе республики.